Слънчево, но ветровито в неделния ден

В неделя времето ще бъде слънчево, но ветровито. НИМХ обяви жълт код за силен вятър в 10 области на Северна България - Монтана, Видин, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич и част от Варна.

Вятърът ще бъде от северозапад, следобед в Североизточна България - от север, а в Северна България ще се усили.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 13 градуса, а максималните - между 22 и 29 градуса, в София - около 23.

В планините ще бъде слънчево. Следобед е възможно образуването на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Ще духа умерен, на места силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра – около 7.

По Черномореито ще бъде слънчево, със слаб вятър от северозапад. Температурата ще бъде около 17 градуса, температурата на морската вода е около 12 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. / БГНЕС