Арести в Ботунец: Задържаха ли бандата на "Калашниците"? ВИДЕО

Акция с десетки арестувани в квартал Ботунец. Твърди се, че задържаните са от бандата на "Калашниците", която нашумя покрай бруталната катастрофа на "Челопешко шосе", при която кола се вряза в автобус.

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че в Ботунец тече акция.

"Десетки арестувани при спецакция в Ботунец и други части на София. Поздравления за служителите на МВР - главен комисар Любомир Николов, СДВР, жандармерията и ГДБОП. Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на светло. Това е само началото", написа той в профила си във Facebook.

Демерджиев обаче не уточни кои са арестуваните.

Бандата на "Калашниците" под прицел?

Според информация на "24 часа" става дума именно за членове на бандата "Калашниците".

Акцията идва, след като Демерджиев обеща, че ще има проверки за хора с имотно състояние, което не отговаря на доходите им.

"Калашниците" са група от Ботунец, която има няколко ареста за сводничество и рекет. Първият бе през май миналата година в "Студентски град" в София. Малко преди това бандата се бе сбила с други сводници заради кражба на момиче, докато празнували рождения ден на един от членовете си. През март тази година групата бе задържана при акция на ГДБОП. Бандата е известна с това, че си татуира руския автомат на главата.

Катастрофата

Бандата "Калашниците" влезе отново в медийното пространство, след като двама гравитиращи около бандата - Васил Филипов и Траян Филипов, при евентуална гонка, убиха четирима души. При катастрофата колата на Васил се заби в автобус от градския транспорт, а скоростта му е била от около 150 км/ч. И двамата шофьори имали книжки от Чехия, за които има съмнения, че са купени.

Васил и Траян Филипов не са преки членове на Калашниците. Те само са гравитирали около бандата, твърдяха пред Bulgaria ON AIR членове на групата, които се бяха събрали пред "Пирогов".