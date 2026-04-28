Времето утре: На много места интензивни валежи и гръмотевици

През нощта ще преобладава ясно време с по-значителна облачност над Западна България, но само на отделни места ще превалява дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но все още ще е по-високо от средното за месеца.

Утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна, и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската низина количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони – до 23°. В София максималната температура ще е около 18°.

Преди обед по Черноморието ще има и слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен вятър, променлив по посока. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи в цялата страна; най-голяма е вероятността да са интензивни и значителни по количество в Рило-Родопската област. Главно в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Вятърът от изток-североизток ще се усили, с него бързо ще нахлуе студен въздух и максималните температури ще са между 10° и 15°, в крайните югозападни – все още до около 18°. Главно в Северна България температурите ще са с обратен денонощен ход, като до вечерта в цялата страна ще са под 10°, а в Северна България и под 6°.

В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Ще се понижат и нощните температури и минималните ще са между 1° и 6°, а дневните – предимно между 9° и 14°. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби.