С две висши образования бил шофьорът, хванат да превозва 32-ма мигранти край Бургас

Шофьорът, който беше задържан за превоз на 32-ма нелегални мигранти на входа на Бургас късно вечерта в събота, е 59-годишен български гражданин. Той е с две висши образования и без криминални регистрации.

Това съобщи в Бургас директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов. По думите му профилът на мъжа, който за последно е работил в Бургас, се различава от този на обичайните извършители. Спрямо него е образувано бързо производство. При спирането на превозното средство от граничните патрули той се е подчинил и не е направил опит да избяга, уточни Златанов.

Главният комисар информира, че по отношение на заловените чужденци вече се прилагат процедурите съгласно новите правила на Пакта за миграция на Европейския съюз. В момента те преминават през т.нар. скрининг процедура.

Новите правила позволяват мигрантите да бъдат задържани в специализирани скрининг центрове на входните и изходните граници за срок до 7 денонощия преди настаняването им в домове за мигранти, припомни още Златанов.

Има спад на нелегалната миграция към страната, добави Златанов. Той посочи, че допреди три години случаите на задържане на големи групи нелегални мигранти са били регистрирани по няколко пъти на ден на различни места в страната, включително около София, Пловдив и границите със Сърбия и Румъния.

В момента държим миграционния натиск в изключително ниски нива. Огромният брой нелегални мигранти ги спираме и ги блокираме още на българо-турската граница, разясни Златанов. Той допълни, че границата ни с Турция остава най-натоварената в Европа по отношение на мигрантския поток.

По думите на Златанов само за последните две години у нас са задържани над 1000 души, превозвали незаконно чужденци през страната ни.

По отношение на практическото изпълнение на Пакта за миграция, Златанов поясни, че за българските служби промяната не е радикална, тъй като страната и досега е спазвала високи стандарти за контрол, но режимът на проверки става по-интензивен.

Златанов каза още, че към момента се осъществява засилен контрол в граничните зони предвид очаквания засилен трафик на мигранти през летните месеци, предаде БТА.