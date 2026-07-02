Слънчево начало на деня, следобед бури, обявен е жълт код за интензивни валежи

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е обявен в почти цялата страна.

Четвъртък ще започне със сравнително спокойно и с предимно слънчево време в по-голямата част от страната. До сутринта облачността ще намалее а сутринта ще бъде приятна, а на места в низините за кратко ще се образува ниска облачност, сочи прогнозата на НИМХ..

С напредването на деня атмосферата отново ще стане нестабилна. Около и след обяд ще започне бързо развитие на

купесто-дъждовна облачност,

която на много места ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще бъдат по-интензивни, с проливен дъжд, силни гръмотевици и условия за градушки.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който ще внесе още малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 33 градуса, което ще направи деня по-комфортен в сравнение с предходните горещи дни.

В София по-хладно с лек ветрец

В столицата денят ще започне със слънчево време и приятни сутрешни температури. Следобед облачността постепенно ще се увеличава и ще се създадат условия за краткотрайни превалявания и гръмотевични бури. Не е изключено на отделни места валежите да бъдат интензивни за кратък период от време. Максималната температура ще достигне около 28 градуса, а северозападният вятър ще създава усещане за по-свежо време.

В планините гръмотевични бури

Планинските райони ще бъдат сред местата с най-голяма вероятност за развитие на мощна следобедна промяна. След сравнително спокойно начало на деня, около обяд ще се образуват купесто-дъждовни облаци, които на много места ще прераснат в гръмотевични бури. Очакват се интензивни валежи, локални градушки и временно силни пориви на вятъра.

Температурите ще достигнат около 23 градуса на 1200 метра надморска височина и около 15 градуса на 2000 метра.

По Черноморието слънчево

По крайбрежието времето ще остане по-стабилно. През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, като следобед на отделни места ще се развие купеста облачност и е възможно да превали за кратко и да прегърми.

Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса по Целзий, морската вода ще остане топла – около 26–27 градуса, а морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение 2–3 бала.