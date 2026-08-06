Жълт код: Температурите днес до 37 градуса

Жълт код за високи температури е обявен за 21 области на страната. Очакваните максимални температури ще достигнат между 32 и 37 градуса.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Благоевград и Кюстендил, както и за части от областите Бургас, Варна и Добрич.

Преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, а на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-североизток. В София максималната температура ще бъде около 33 градуса.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, а следобед на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 25 градуса, а на 2000 метра - около 17 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода - 24-25 градуса. / БГНЕС