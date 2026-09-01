Ще се възродят ли селата ни от програми тип "Странджа-Сакар" и "Къщи за тъщи"?

Новата държавна програма „Избирам България“ стартира прием на заявления за преместване на граждани от големите градове към населени места с население под 50 хиляди души. Въпреки заложения финансов ресурс, местните власти предупреждават за липса на яснота относно критериите и изразяват опасения от повтаряне на грешки от миналото. Това коментира Антон Кръстев, кмет на с. Леденик, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Кандидатстването по програмата се извършва изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Основното изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в градове с над 50 000 жители.

Поне 1050 участници и техните семейства ще могат да се възползват от мярката, при условие че се преместят и започнат работа в по-малко населено място.

Пакетът от финансова подкрепа включва: финансов грант - сума, равняваща се на 6 средни работни заплати в рамките на 1 година; покриване на разходите по преместване на домакинството и багажа; и допълнителни стимули за наем, ако семейството не притежава собствено жилище в новото населено място.

Критичният момент в структурата на мярката е липсата на ангажимент участниците да останат да живеят или работят в населеното място след изтичане на финансирането.

Кръстев коментира, че кметовете на малки населени места все още не са запознати с конкретните критерии за подбор и изрази опасения от липса на устойчивост.

„В нас остава съмнението, че тази програма, така направена в последния момент,

има вероятност да стане подобие на програмата „Къщи за тъщи“.

Така представена, има вероятност тези 1050 човека да са вече предварително определени. В същото време има цели общини без аптеки, без общински транспорт или без мобилна свързаност и връзка към 112. Когато похарчваме пари ей така, защото от Европа са ни ги отпуснали, без да имаме устойчивост, това за нас е грешно.“

Кръстев оприличи структурата на мярката с държавния проект за заселване на „Странджа-Сакар“ от 1972 г., при който много хора са се възползвали от финансовите стимули за определен период, след което са се върнали в големите градове.

Ще привлече ли мярката българи от чужбина?

Сериозен въпросителен знак остава около привличането на високообразовани българи от чужбина. Вторият компонент от програмата, насочен към сънародниците ни зад граница, към момента е замразен. Според Кръстев това създава парадокс — бизнесите в региони като Велико Търново внасят работна ръка от Азия за промишлеността и туризма, докато българите в чужбина не получават държавен стимул да се завърнат.

Въпреки инфраструктурните дефицити, региони около Велико Търново разчитат на естествен интерес, добра икономическа свързаност и предстоящата съвместна кандидатура с Габрово за Европейска столица на културата през 2032 г., за да привличат нови жители с дългосрочна визия.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria