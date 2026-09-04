Времето в петък: Слънце, възможни са краткотрайни валежи

Предимно слънчево време ще преобладава днес, а около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места в Централна и Източна България, както и в Югозападните планини, ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Вятърът ще бъде северозападен, който ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните градуси ще са между 27°C и 32°C. В София се очаква максимална температура около 27°C.

Времето по Черноморието и планините

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. След обяд ще се образува купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад, следобед променящ посоката си от изток-североизток. Максималните температури ще са около 27 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините ще бъде слънчево сутринта. Следобед в Южна България и Централна и Източна Стара планина се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът ще е умерен до силен от север-северозапад. Температурите на 1200 метра ще са около 21°, а на 2000 метра - около 13°. / БГНЕС