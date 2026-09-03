Лятото бавно си отива: Септември ще ни мъчи с жега и поройни валежи

Лятото бавно, но сигурно си отива, но през първата част на септември времето ще остане горещо и сухо. До 9 септември на Балканите ще преобладава типично лятно време с високи температури и много слънце, каза синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".

След това се очаква промяна - към страната ще започнат да настъпват дъждовни облаци от запад, валежите ще зачестят, а температурите постепенно ще се понижават.

В събота ще бъде най-топло, с максимални температури между 30 и 37 градуса. В София се очакват около 32 градуса, а времето ще бъде сухо и подходящо за почивка както по морето, така и в планините, увери Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.

В неделя и понеделник температурите ще останат високи, макар да има слабо понижение. В София в неделя се очакват около 29 градуса, а в страната максималните стойности ще бъдат между 29 и 34 градуса.

На 6 септември в Пловдив ще бъде слънчево през целия ден, като времето ще бъде подходящо за честванията на Съединението. Слънчево и сухо ще остане и в останалата част от страната.

Валежи не се очакват и на Балканите, а най-високи ще бъдат температурите в Гърция и западните части на полуострова.

По Черноморието температурите на въздуха ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода ще е около 24 градуса по северното крайбрежие при Балчик и Каварна и ще достига до 26 градуса на юг.

"Всички ще се любуват на чара на нашето Черноморие", успокои синоптикът хората, избрали началото на септември за морската си почивка.

В неделя вълнението по нашето крайбрежие ще се усили, като вълните може да достигнат между 1,5 и 2 метра. Синоптикът напомни на плажуващите да спазват указанията на спасителите.

Температурите в планинските курорти ще достигат около 23-24 градуса, но във високите части ще бъде чувствително по-хладно.

На Мусала стойностите ще се движат между 11 и 14 градуса, а минималните температури ще паднат до 4-6 градуса. В неделя се очаква и по-силен вятър.

Валежи няма да има, но туристите трябва да носят връхни дрехи и да имат предвид голямата температурна разлика във високите части.

По-съществената промяна във времето се очаква след 9 септември. Това ще бъде последният ден с по-високи температури, след което ще започнат атлантически нахлувания.

Между 10 и 13 септември се очакват чести валежи, като дъждовните облаци ще преминават от запад на изток.

В Южна и Източна България прогнозните количества може да достигнат 30-50 литра на квадратен метър.

До 15 септември температурите постепенно ще се понижават и на места ще паднат под обичайните стойности за периода. Очаква се тогава да започне да се повишава и нивото на Дунав.

Янков уточни, че прогнозата за този период е дългосрочна и с приближаването му са възможни промени.