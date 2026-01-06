Ясни правила и ограничена дискреция: ключът към стабилните периоди в паричната история на България

Приемането на еврото не е резултат на рязък завой, а продължение на един път, по който България върви от много години. Това посочи управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на представянето на новия брой на списание ЛИК, издавано от БТА, чиято тема е "Българските пари“. По думите на Радев няма по-подходящо място за разговор, посветен на българските пари, от паричния салон на БНБ.

"Това място ни напомня, че парите не са просто банкноти и монети. Те са въпрос на доверие. Ето защо ниe не само приветстваме, но и подкрепяме инициативата на Българската телеграфна агенция и списание ЛИК да оставят интелектуален знак от този важен момент - именно въвеждането на новите български пари“, каза той.

Радев посочи, че еврото има дълга история, белязана от моменти на стабилност до периоди на трудности, кризи и загуба на доверие.

"Нашата парична история оставя важни уроци. Може би един от най-важните е, че устойчивостта, силата на парите не зависи от нейното име или от нейните символи, а зависи от правилата, институциите, дисциплината, които стоят зад нея“, каза Радев.

Той цитира думите на британския икономист Джон Мейнард Кейнс, че парите са социална институция, основана на доверие.

Управителят на БНБ посочи, че най-стабилните периоди в паричната история на България са свързани с прилагането на ясни правила и ограничена дискреция, подчертавайки, че такъв период са били годините, в които у нас действаше валутен борд.

"Такъв период беше периодът на валутния борд, който приключи само преди няколко дни. Има много причини за успеха на валутния борд, но може би една от най-важните е, че той имаше ясна котва за стабилност и предвидимост и тази котва беше еврото. Сега еврото от наша резервна валута става наша национална валута. И в този смисъл нашите нови пари не са резултат на конюнктура, не са резултат на рязък завой, а всъщност са продължение на един път, по който ние вървим от дълги години“, каза Димитър Радев.

Радев подчерта, че българският лев остава неразделна част от историята на България, като символите, с които са били свързани българските пари, остават и в еврото.

"Кирилицата, националните символи, те са там. В този смисъл нашите нови пари не са загуба на идентичност, а всъщност потвърждаване на нашата идентичност по един много силен начин, който поне доскоро беше невъзможен“, каза той.

По думите на управителя на БНБ въвеждането на еврото е символ на едно ново начало за страната.

"Ето защо мисля, че този разговор трябва да бъде не разговор за носталгия, а разговор за бъдещето, бъдеще на една по-добра рамка за предвидима, устойчива икономическа политика, основана на доверие“, каза той./ БТА