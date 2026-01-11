От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година. „Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани“. Това заяви за Нова телевизия изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

"Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, подчерта той.

По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева.

„Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6–10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, заяви Марков. „Има известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", коментира той паралелното използване на лев и евро до края на януари у нас.

И припомни, че е направен подробен и доста добър анализ от експерти на БНБ съвместно с бизнеса.

"Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък – около 14–15 дни“, уточни той.

По време на така наречения "буферен период", когато контролът не е бил толкова интензивен, възниква въпросът дали някои институции и търговци не са използвали момента, за да повишат цените необосновано.

„Ние спираме подобни практики, където ги установим. Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен – намесихме се и нещата бяха изгладени“, даде пример той.