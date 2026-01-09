Проверките на НАП и КЗП: От 80 паркинга в 15 от тях са установени повишение на цените

Националната агенция за приходите (НАП) е връчила наказателни постановления за почти 200 000 лева във връзка с нарушения при въвеждането на еврото в България, съобщи директорът на дирекция "Комуникации" в приходната агенция Анна Митова след съвместна проверка на инспектори на НАП и Комисията за защитата на потребителите (КЗП) на паркинг в центъра на столицата.

НАП налага към момента най-малката глоба, която е 5000 лева. Ние ще проверим всички обекти, които са повишили цените отново и ако има повторно нарушение, глобата може да достигне 100 000 лева, посочи тя и добави, че проверките са постоянни.

Нашите данни сочат, че търговците като цяло са изрядни, а нарушения се откриват при под 10 на сто от проверените, каза Митова.

По думите ѝ в НАП в момента се обработва много информация от проверки, защото търговците имат 5 работни дни да предоставят документи, които съдържат информация за цените преди 1 януари, и след това и ако има някакво повишение, те трябва да предоставят обяснение на какво се дължи това.

В НАП има получени около 1000 сигнала и инспекторите работят приоритетно по тях, отбеляза тя и добави, че сигналите са свързани с различни търговски обекти, като много тях са за хранителни продукти. По думите ѝ гражданите изпращат и доказателствен материал в сигналите си.

Митова акцентира, че регулярните и планираните проверки на НАП намаляват, като се работи приоритетно по сигналите.

Цветислава Лакова, член на КЗП, посочи, че в Комисията също биват получавани много сигнали. През миналата седмица започнахме съвместни проверки заедно с НАП, каза тя.

Лакова обясни, че са проверени 14 търговски обекта и при пет от тях е установено необосновано повишаване на цените.

Относно проверката на паркинга в центъра на София, тя посочи, че е получен сигнал за повишаване на цените с над 50 на сто. Проверили сме над 80 паркинга на територията на страната и в 15 от тях сме установили повишение на цените, добави Лакова.

Анна Митова отрече информациите в публичното пространство, че срокът на двойното обращение на лева и евро ще бъде удължен и след януари.