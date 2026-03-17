Хасан Адемов: Социалните дейности не са работа, а кауза

"Днес е Световният ден на социалната работа и социалния работник. Никога не съм харесвал тези термини, защото социалните дейности не са работа и Вие не сте работници – те са кауза, а Вие имате не просто задача, а мисия”, заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в приветствие към социалните работници по случай празника.

По думите на Адемов социалните работници не просто работят с уязвимите в най-тежките им моменти, но са там, за да им дадат шанс и посока, изход от тежката ситуация. Те са тези, които се сблъскват всеки ден с чуждите проблеми и трябва да намерят тяхното решение.

"Вие се срещате с гражданите в моменти, в които те са емоционални, уплашени, разтревожени и често ставате отдушник на тези емоции. Вашата работа изисква не само знания и умения, но и съпричастност, емпатия, сърце. Тя не е просто професия, тя е призвание", се казва в приветствието на служебния министър.

Адемов отбелязва също, че социалните работници са до възрастните, до хората с увреждания, до децата в риск и техните семейства – до тези, които имат най-голяма нужда от утеха, надежда и подкрепа. "Работата ви сблъсква с тежки човешки съдби, с мъката и болката на хората. “Вашият труд често остава далеч от светлината на прожекторите и не получава нужното уважение. Вие сте тихите герои, чиито имена рядко се чуват, но всеки е готов да потърси", се казва още в съобщението.

Адемов добавя, че познава добре предизвикателствата, с които се сблъскват социалните работници. “Знам, че има нужда от подобряване на условията на труд и от разширяване на възможностите за развитие. Пред служебното правителство има малко време, но съм готов заедно да начертаем план, който да оставим на следващия редовен кабинет като основа за действие”, каза още министърът.