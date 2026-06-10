България прави нов опит да прехвърли товарите от пътищата към железницата. Почти 18 млн. евро европейско финансиране са предвидени за модернизация на интермодални терминали у нас.

Четири проекта вече са получили одобрение. Нови кранове, модерна техника, рехабилитация на железопътни линии и зарядни станции трябва да превърнат терминалите във Варна и Бургас в по-бързи, по-ефективни и по-екологични логистични центрове.

"Процедурата е на обща стойност 17,6 млн. евро и се финансира по Програма "Транспортна свързаност". Целта е да бъдат подпомогнати операторите на интермодални терминали чрез финансиране на мерки за модернизация и развитие на съществуващи терминали", каза началникът на отдел "Програмиране" в Управляващия орган на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г. инж. Ивета Колева в предаването "Директно".

766 000 евро и 2 млн. евро е безвъзмездната помощ,

която се дава на интермодалните оператори, като помощта е в рамките на 50%, а останалите средства трябва да бъдат осигурени от операторите, уточни тя.

"Интермодалният транспорт ще повиши ефективността на терминалите, ще се получи по-устойчив транспорт, ще се насърчи използването на комбинирани превози и ще се използват технологиите с нулеви емисии. Намаляват се вредните емисии", заяви още инж. Колева пред Bulgaria ON AIR. "Общата стойност на финансирането на одобрените кандидати е 7 млн. евро. Проектите са избрани на база процедура за подбор. Има оценителна комисия, която заседава. Усилията бяха насочени към оператори на съществуващи терминали в цялата страна. Но не беше допустим Югозападният регион, затова там няма одобрени проектни предложения", обясни инж. Колева. "По програмата ние финансираме и подпомагаме по-екологични видове транспорт. Насочеността е към Зелената сделка. Тези проекти ще бъдат изпълнени до две години, бързо ще имаме резултат.”