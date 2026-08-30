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Николай Попов: След седем месеца новата експертиза за смъртта на Сияна не е готова

Това не е нормално правосъдие, заяви той

30.08.2026 | 15:10 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Все още новата експертиза за смъртта на Сияна не е готова. Изминаха почти седем месеца, откакто беше назначена, и почти 18 месеца от трагичната катастрофа." Това написа бащата на Сияна Николай Попов във Facebook.

Ето какво още пише той: 

Това не е нормално правосъдие.

Вместо вече да има присъда и отговорност, днес аз и близките ми сме сочени с пръст и подлагани на атаки именно от хора, свързани със система, която години наред лишава българските граждани от усещането за справедливост.

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Продължавам да твърдя, че съдебната система и прокуратурата са тежко засегнати от зависимости и интереси, свързани с т.нар. "ПТП мафия" - мрежа, която печели от човешките трагедии, а жертвите и техните близки нерядко се превръщат в обект на натиск и тормоз.

Разполагам със солидни доказателства, които сочат към конкретна адвокатска кантора във връзка със заплахите срещу мен, следенето и системния тормоз.

Предал съм информацията на компетентните органи. Вие добре знаете за коя кантора говоря.

Няма да се откажа.

Няма да замълча.

И няма да позволя страхът да се превърне в инструмент срещу хората, които търсят справедливост.

За Сияна. И за всички останали жертви.

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