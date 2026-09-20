Тези хора живеят чрез нас: уникални архиви разказват за българските авиатори

За едни от най-големите български герои - българските авиатори от Първата и Втората световна война - разказа в ефира на "Операция История" колекционерът Александър Алексиев.

Той показа уникални снимки и документи, свързани с българската авиация и миналото ни.

"Тези хора живеят чрез нас и се надявам да живеят и след нас чрез нашите деца", посочи Алексиев пред Bulgaria ON AIR.

В навечерието на 22 септември, когато България отбелязва Деня на Независимостта, колекционерът отправи призив:

"Да знаем, че сме единственото царство в света де юре, не де факто. Трябва да знаем, че стъпваме на свещена земя. Нека да си знаем историята, да възпитаваме децата и внуците си в достойна българщина. Защото нито сме първите, нито последните", призова Алексиев.