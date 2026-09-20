Тези хора живеят чрез нас: уникални архиви разказват за българските авиатори

За едни от най-големите български герои - българските авиатори от Първата и Втората световна война - разказа в ефира на "Операция История" колекционерът Александър Алексиев.
Той показа уникални снимки и документи, свързани с българската авиация и миналото ни.
"Тези хора живеят чрез нас и се надявам да живеят и след нас чрез нашите деца", посочи Алексиев пред Bulgaria ON AIR.
В навечерието на 22 септември, когато България отбелязва Деня на Независимостта, колекционерът отправи призив:
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"Да знаем, че сме единственото царство в света де юре, не де факто. Трябва да знаем, че стъпваме на свещена земя. Нека да си знаем историята, да възпитаваме децата и внуците си в достойна българщина. Защото нито сме първите, нито последните", призова Алексиев.