BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 56

Тези хора живеят чрез нас: уникални архиви разказват за българските авиатори

Той показа уникални снимки

20.09.2026 | 18:33 ч. 0

За едни от най-големите български герои - българските авиатори от Първата и Втората световна война - разказа в ефира на "Операция История" колекционерът Александър Алексиев.

Той показа уникални снимки и документи, свързани с българската авиация и миналото ни.

"Тези хора живеят чрез нас и се надявам да живеят и след нас чрез нашите деца", посочи Алексиев пред Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

В навечерието на 22 септември, когато България отбелязва Деня на Независимостта, колекционерът отправи призив:

"Да знаем, че сме единственото царство в света де юре, не де факто. Трябва да знаем, че стъпваме на свещена земя. Нека да си знаем историята, да възпитаваме децата и внуците си в достойна българщина. Защото нито сме първите, нито последните", призова Алексиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Александър Алексиев авиатори Операция История
Новини
Виж всички новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem