Калиакра като "рог на изобилието": археолог разкрива тайните на древния нос

Калиакра е забита като меч в морето, но всъщност, погледната от по-високо, от въздуха, прилича на рога на изобилието. Това заяви в ефира на "Операция История" археологът Филип Петрунов.

"Като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се е използвала за земеделие от хиляди години назад във времето", посочи Петрунов пред Bulgaria ON AIR. "Най-ранните материали, на които попаднахме тази година, бяха от IV-III век пр. Хр.", разкри археологът.

Той донесе и показа в ефир изданието "Археологически пътеводител на Калиакра".

"Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали. Той е свързан със съответните информационни табели - на тях посетителите могат да се запознаят на място с информация за различните етапи на проучването", обясни експертът.

На финала Петрунов отправи пожелание по случай наближаващия Ден на Независимостта на България:

"Да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите... Хората казват, че не е много добре да се ровиш в миналото, но без да си помниш миналото, трудно можеш да имаш бъдеще".