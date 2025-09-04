IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, подчерта той

04.09.2025 | 10:46 ч. Обновена: 04.09.2025 | 10:54 ч. 0
Reuters

Южнокорейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен, но той няма да удовлетвори нуждите ѝ в сферата на сигурността, каза президентът Володимир Зеленски в интервю за френското издание "Поан", цитирано от Укринформ.

"Южна Корея е пример за тържество на ценностите. Нейното развитие е несъпоставимо с това на Северна Корея, която преживя истински икономически и цивилизационен упадък. Южна Корея направи скок напред по отношение на цивилизация, технологии и икономика, защото поощрява хуманността. А това е най-важното за една страна – фокусът да е върху хората", подчерта украинският лидер.

Той добави, че макар и корейският сценарий за край на войната да е възможен, заплахата от Северна Корея е несравнима с тази от Русия, като освен това по думите му Южна Корея разполага с много по-големи гаранции за сигурност.

"Всичко е възможно – но трябва да признаем, че Южна Корея има голям съюзник – САЩ. А повярвайте ми, тя разполага с достатъчен брой системи за противовъздушна отбрана, за да гарантира сигурността си. Честно казано, Украйна се стреми да получи надеждни гаранции за сигурност, каквито са например зенитно-ракетните комплекси "Пейтриът", притежавани от Южна Корея. Но този паралел има и своите ограничения: населението на Северна Корея е около 20 милиона души, а това на Русия е над 140 млн. Заплахата от Русия е пет-шест, дори десет пъти по-голяма. Пренасянето едно към едно на южнокорейския модел е малко вероятно да удовлетвори нуждите на Украйна в сферата на сигурността", посочи Зеленски и добави, че силно се възхищава на южнокорейския икономически модел.

По-рано съветник по въпросите на сигурността на френския президент Еманюел Макрон каза, че договарянето на прекратяване на огъня е възможно – стига Украйна да получи солидни гаранции за сигурността си, припомня Укринформ. / БТА

