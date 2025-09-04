Володимир Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Париж

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски ще се срещнат в Париж днес в опит да окажат натиск върху Владимир Путин, след като той обеща, че Русия ще продължи борбата в Украйна, ако не бъде постигнато мирно споразумение.

В Запада нараства недоволството от „нежеланието“ на руския президент да сключи споразумение, което да сложи край на инвазията на Москва в Украйна, започнала преди три години и половина, предаде АФП.

Срещата на върха, която ще бъде съпредседателствана от лидерите на Франция и Великобритания, има за цел да утвърди плановете за гаранции за сигурността на Украйна, ако или когато бъде постигнато примирие, и да се получи по-ясна представа за участието на САЩ.

Русия обаче отхвърли с презрение такива гаранции, а самият Путин заяви, че Москва е готова да „реши всичките си задачи по военен път“, ако не бъде постигнато споразумение.

„Ние, европейците, сме готови да предложим гаранции за сигурността на Украйна и украинците в деня, в който бъде подписано мирното споразумение“, каза френският президент Еманюел Макрон на 3 септември вечерта на пресконференция със Зеленски.

Макрон обясни, че подробностите за гаранциите са „изключително поверителни“, но „подготовката е приключена“ на по-ранна среща на министрите на отбраната.

Европейските лидери не разкриват подробности за естеството на гаранциите, които се очаква да включват разполагане на европейски войски в Украйна, обучение и „резервна“ подкрепа от САЩ.

Зеленски от своя страна заяви, че е уверен, че съюзниците на Киев ще помогнат „да се увеличи натискът върху Русия за постигане на дипломатическо решение“.

Той обаче добави: „За съжаление, все още не сме видели никакви признаци от Русия, че искат да сложат край на войната“.

Няколко часа преди началото на преговорите руското външно министерство каза, че теоретичните гаранции за Украйна са „абсолютно неприемливи“.

„Те не са гаранции за сигурността на Украйна, а гаранции за опасност за европейския континент“, настоя говорителят на министерството Мария Захарова в кулоарите на икономически форум в Далечния Изток на Русия.

Тя добави, че Русия няма да разгледа разполагането на чуждестранни войски в Украйна „в какъвто и да е формат“. | БГНЕС