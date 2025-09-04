IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски се срещна с Уиткоф в Париж

Засега подробности от Елисейския дворец няма

04.09.2025 | 16:37 ч. Обновена: 04.09.2025 | 16:55 ч.
Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски е във френската столица Париж за среща с европейските лидери и т. нар. Коалиция на желаещите. Говорителят на президента Сергей Никифоров добави, че Зеленски е провел среща и със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

“Президентът замина за среща с Уиткоф. Към момента тя вече е приключила“, заяви говорителят, цитиран от Укринформ.

Срещата на върха на „Коалицията на желаещите“ се провежда в Елисейския дворец в Париж и е председателствана от френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър. Зеленски и Уиткоф са сред участниците в срещата.

Междувременно чешкият премиер Петър Фиала заяви, че съюзниците на Украйна са съгласни, че е необходимо интензивната помощ за Киев да продължи и че за устойчив мир са необходими силни гаранции за сигурност, съобщава агенция Ройтерс.

“Необходимо е да продължим с натиска срещу Русия, за да бъдат създадени условията за справедлив и устойчив мир“, каза Фиала след разговорите в Париж, които се състояха както лице в лице, така и чрез видео връзка.

“Срещата на Коалицията на желаещите вече е в ход. Вече даваме реална същност на дългосрочните гаранции за сигурност за Украйна и осигуряваме подкрепа за нашите отбранителни сили”, написа по повод срещата президентът Зеленски в Х.

