Най-малко трима загинали при експлозия на жп гара в Северна Украйна

Най-малко четирима души са загинали, а 12 други са ранени при експлозия на жп гара в Овруч в Северна Украйна.

Местни медии съобщиха, че жител на Харков е взривил устройство по време на проверка на документи, убивайки жена граничар и двама цивилни.

Атентаторът по-късно е починал в линейка, съобщи Държавната гранична служба.

Полицията е на място и се води разследване.

Според Укринформ мъжът е взривил граната.

"На мястото на инцидента работят следствени и оперативни екипи от областната дирекция на полицията в Житомир и полицейско управление № 1 на районната полиция в Овруч. Всички обстоятелства около инцидента се установяват“, споделя Иванна Силецка от пресцентъра на областната администрация на полицията в Житомир.