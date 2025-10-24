IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко трима загинали при експлозия на жп гара в Северна Украйна

На мястото на инцидента има следствени и оперативни екипи

24.10.2025 | 16:37 ч. 6
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Най-малко четирима души са загинали, а 12 други са ранени при експлозия на жп гара в Овруч в Северна Украйна.

Местни медии съобщиха, че жител на Харков е взривил устройство по време на проверка на документи, убивайки жена граничар и двама цивилни.

Атентаторът по-късно е починал в линейка, съобщи Държавната гранична служба.

Полицията е на място и се води разследване.

Според Укринформ мъжът е взривил граната.

"На мястото на инцидента работят следствени и оперативни екипи от областната дирекция на полицията в Житомир и полицейско управление № 1 на районната полиция в Овруч. Всички обстоятелства около инцидента се установяват“, споделя Иванна Силецка от пресцентъра на областната администрация на полицията в Житомир.

Украйна Житомир жп гара взрив граната загинали
