След руски атаки: Половината територия на Киев е без ток

Поредна руска атака срещи енергийната система на Украйна

09.12.2025 | 20:22 ч. 29
Около половината територия на украинската столица Киев остана без ток днес след руски атаки срещу енергийната система на страната, съобщи Министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

“Ситуацията в Киев остава една от най-тежките – в момента до 50% от потребителите в столицата са без електричество“, написа Министерството в приложението Telegram.

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура през последните месеци, като се целеше в електроцентрали и системи за пренос на електроенергия, съобщава Ройтерс.

В Украйна действат три атомни електроцентрали, които произвеждат над 50% от електричеството, но те са принудени да намалят производството си заради повредени електропроводи.

Енергийният недостиг принуди основния енергиен оператор “Укренерго“ да ограничи доставките до потребителите, оставяйки цели райони на тъмно. Спирането на тока засяга също и топло и водоподаването.

Жителите на Киев и региона около украинската столица получават електричество по едва 10 часа на денонощие през последната седмица.

Киев руска атака електрозахранване енергийна система без ток войната в Украйна
Войната в Украйна
