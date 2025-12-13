Навсякъде имаше парчета месо... разказът на майка на руски войник

Военната разузнавателна служба на Украйна (GUR) публикува съдържанието на подслушан разговор, в който майката на руски войник описва на приятелка ужасяващи сцени от фронта в Украйна, които синът й е показал в видео, заснето с телефона му. Подслушаният разговор обаче не разкрива къде е заснето видеото.

"Альоша се прибра вкъщи... "Мамо, искаш ли да видиш видеото?", попита той и ми го показа, а аз казах: "О, Боже мой!" Навсякъде имаше парчета месо... откъснати крака, отрязани глави – беше като кланица, сметище. Там лежеше една глава с отворени очи", разказва жената по телефона, според подслушания разговор, публикуван от Kyiv Post . "Ето какво правят – сметище, по дяволите, специална операция на лайната. Особено, знаеш ли къде са (останките от телата)? В окопите. Сякаш някой ги е изхвърлил от камион“, продължава записа.

Независими анализи показват, че руските войски действат в екстремни условия, като се сблъскват с тежки загуби и психологическо напрежение, пише още Kyiv Post.

Русия търпи тежки загуби на фронта

Според Института за изследване на войната (ISW) и британското министерство на отбраната, от 2024 г. насам Русия поддържа сили от около 500 000–650 000 души в Украйна и около нея, като средно 900–1200 души са убивани или сериозно ранявани всеки ден, а пиковите стойности надхвърлят 2000 жертви за 24 часа.

През 2024 г. – последната година, за която има пълни данни – исландският изследовател Рагнар Гудмундсон изчисли, че руските сили са загубили около 427 000 войници.

Генералният щаб на Украйна, анализирайки изображения, заснети от дронове, и информация от бойното поле, оцени броя на жертвите на 430 790.

Върховният главнокомандващ на Украйна Олександър Сърски заяви пред репортери през януари 2025 г., че броят е "между 420 000 и 430 000", като отбеляза, че почти една трета от войниците са загинали на бойното поле.

Ситуацията е по-лоша от Втората световна война

Украинският държавен проект "Искам да живея" публикува официални статистически данни за руските военни загуби за първите осем месеца на 2025 г. Според проекта Русия е загубила 281 550 войници между януари и август, включително убити, ранени и изчезнали в бой. Ако тези цифри са верни – а проучванията на Kyiv Post и повечето независими анализатори заключават, че вероятно са – тогава руски войник, изпратен да нападне Украйна днес, има два до три пъти по-голяма вероятност да бъде убит или ранен в бой, отколкото съветски войник по време на Втората световна война.

Въпреки тези загуби, руските официални лица, включително президентът Владимир Путин, многократно са заявявали, че операциите ще продължат, докато регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие в Украйна не бъдат изцяло под контрола на Москва.

Миналата година Kyiv Post интервюира "Мария" - професионална подслушвачка, която заяви, че "лудите" неща, чути в подслушаните разговори, всъщност са реални, въпреки често скандалния им характер.

"Всичко е реално, макар и да изглежда лудо. Понякога не мога да повярвам на думите, които чувам, но имаме това, което имаме", каза тя.