Зеленски от Брюксел: Без поправки в Конституцията

"Не мисля, че трябва да приемем поправки в украинската конституция, украинският народ трябва да реши дали тя да бъде изменена, а не Русия", каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел, след като по-рано днес разговаря с участниците в заседанието на Европейския съвет. Така той отговори на въпрос дали подкрепя конституционни поправки за отказ на неговата страна от членство в НАТО.

"Президентът на САЩ Джо Байдън ми каза, докато беше на власт, че Украйна няма да бъде приета в НАТО. Всичко в живота е "засега", може по-нататък нещата да се променят, политиците се сменят", добави Зеленски.

"Искаме отговор на въпроса какво САЩ и останалите ни партньори биха направили, ако Русия ни нападне отново. Този отговор може да не бъде публичен, но трябва да залегне в документ", настоя той. "Русия иска да изключи европейско присъствие в Украйна след войната, но то би намалило опасността от ново нападение. Диалогът с президента Доналд Тръмп не е лесен, но САЩ са в състояние да спрат (руския президент Владимир) Путин и разчитам на това. Бих искал САЩ да окажат повече натиск над Русия", добави Зеленски от Брюксел.

Украинският президент изрази очакване до края на годината да се намери решение за финансирането на неговата страна в следващите две години. Лидерът добави, че има разбиране за тревогите на Белгия по отношение на предоставянето на заем за неговата страна с руски средства, но отбеляза, че Украйна е изправена пред по-голяма заплаха. Според него, ако няма средства, Украйна няма да може да произвежда достатъчно дронове.

По неговите думи в преговорите за мир досега остават нерешени въпросите за бъдещето на Донбас и за Запорожката АЕЦ. Зеленски каза, че началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС е блокирано по политически причини.

20-точковият план

“Що се отнася до обсъждането на този 20-точков план, гаранциите за сигурност, споразумението за възстановяване – всички документи, всички възможни стъпки – екипите ще проведат срещи: петък, събота. Нашият екип ще бъде в Съединените щати - те вече са на път за Съединените щати и американците ги чакат. Не знам кой друг може да присъства. Може би европейци ще бъдат там“, добави Зеленски.

At the EU Council meeting I said: just like authorities confiscate money from drug-traffickers and seize weapons from terrorists, Russian assets must be used to defend against Russian aggression and rebuild what was destroyed by Russian attacks. It’s moral. It’s fair. It’s legal. pic.twitter.com/y9npXV6AH8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2025