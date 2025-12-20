IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Провокация: Развяха руското знаме над Киев ВИДЕО

20.12.2025 | 18:55 ч. 20
На 20 декември жителите на Киев забелязаха в небето дрон с флага на Руската федерация. Съответното видео вече обиколи местните публични групи. Както пише ресурсът Новини.Live, в града не е обявена тревога.

Както се вижда на кадрите, FPV-дронът е летял известно време, след което, по всичко личи, пропелерите са закачили въжето, на което е било закрепено знамето, и дронът заедно със знамето е започнал да пада.

От киевската полиция не са коментрали инцидента с руския флаг официално, но пред журналистите от "24 Канал" правоохранителите са заявили, че в момента проверяват събитието и засега не могат нито да го опровергаят, нито да го потвърдят.

Тагове:

дрон Киев Украйна Войната в Украйна руско знаме провокация
