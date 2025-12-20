Провокация: Развяха руското знаме над Киев ВИДЕО

На 20 декември жителите на Киев забелязаха в небето дрон с флага на Руската федерация. Съответното видео вече обиколи местните публични групи. Както пише ресурсът Новини.Live, в града не е обявена тревога.
Както се вижда на кадрите, FPV-дронът е летял известно време, след което, по всичко личи, пропелерите са закачили въжето, на което е било закрепено знамето, и дронът заедно със знамето е започнал да пада.
От киевската полиция не са коментрали инцидента с руския флаг официално, но пред журналистите от "24 Канал" правоохранителите са заявили, че в момента проверяват събитието и засега не могат нито да го опровергаят, нито да го потвърдят.
RUSSIAN FLAG spotted above 'central Kiev'
The drone then tumbles to ground
But not before it makes a clear message
Footage from Ukrainian media pic.twitter.com/WsFnvvTkCp— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) December 20, 2025