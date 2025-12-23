Зеленски се учи да управлява Украйна сам, без Ермак

Измина почти месец, откакто президентът Володимир Зеленски беше принуден да свали дясната си ръка. Неспособен веднага да намери достоен наследник, президентът сега управлява страната сам.

Вторият по важност след президента, бившият ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак, е натрупал безпрецедентни правомощия през годините, като има думата при определянето кой ще стане министър-председател и главен прокурор на страната и ръководи украинската делегация в мирните преговори, водени от САЩ.

Според източник от президентската канцелария, пожелал анонимност, Зеленски все още не е делегирал тези правомощия на друг.

"В момента много въпроси са пряко свързани лично с президента. Ермак работеше по проектите (на мирния план) и президентът ги одобряваше. Сега обаче президентът е по-ангажиран, прекарвайки повече време в (мирни) преговори с преговарящия екип и работейки с партньори", споделят приближени, пожелали анонимност.

"Той има по-малко време за вътрешни дела", споделя още запознат с дневния ред на Зеленски.

Въпреки обещанията да рестартира кабинета си, Зеленски все още не е внедрил никакви промени в системата, която Ермак изграждаше с години. Той също така продължава да разчита на отстранения си началник на кабинета, като се носят слухове за честата им комуникация.

"Фактът, че няма ръководител на кабинета на президента от почти месец, показва, че на практика самият Зеленски управлява кабинета“, каза политическият експерт Володимир Фесенко пред Kyiv Independent.

Живот без Ермак

Отстраняването на Ермак намали напрежението с хората по улиците и във високите кабинети.

След уволнението му, бивши съюзници на Зеленски, които Ермак някога беше изтласкал от власт, започнаха да говорят срещу него, докато тези, които той беше издигнал на тяхно място, не се изправиха в негова защита.

"По-рано образът на всемогъщ офис, оглавяван от Ермак, ужасяваше членовете на парламента“, каза депутат от партията на Зеленски пред Kyiv Independent, пожелал анонимност и добавя: "Сега всички въздъхват с облекчение.“

Ярослав Юрчишин, депутат от опозиционната партия "Голос“, смята, че политическият пейзаж вече не е толкова монополизиран.

Според депутатите все още е твърде рано да се говори за независимо действие на правителството или парламента, тъй като Зеленски остава твърдо под контрол. Президентът държи мнозинство в парламента, а министрите в кабинета също са в негова подкрепа.

"Можем само да кажем, че зависимостта от офиса не е толкова пълна, колкото беше при Ермак“, каза Юрчишин.

Запълване на празнотата

На въпрос за наследника на Ермак, Зеленски омаловажи значението на ролята, която трябва да изпълни, казвайки, че "войната е много по-важна“ сега от кадровата промяна.

Зеленски все още обмисля бъдещия формат на президентската служба, според източник, запознат с мисленето на президента. Една от възможностите е намаляване на функциите ѝ, за да се съсредоточи единствено върху "технически задачи“.

"Мисля, че бъдещият формат на службата ще зависи от резултатите от преговорите с американците, както и от последващата политическа стратегия“, казаха те.

Президентът спомена петима кандидати, докато продължаваше да търси заместник на Ермак.

Кандидатите, споменати от президента, са Денис Шмигал, министър на отбраната на Украйна и преди това най-дълго управлявал министър-председател на страната; министърът на цифровата трансформация Михайло Федоров; началникът на военното разузнаване Кирило Буданов; заместник-началникът на президентската служба полковник Павло Палиса; и Сергий Кислица, заместник-министър на външните работи и един от ключовите преговарящи за мир на Украйна.

Депутат от управляващата партия, на когото беше предоставена анонимност, за да говори свободно, твърди, че макар за Зеленски да е трудно да намери заместник на Ермак, това не се дължи на липса на квалифицирани хора, които да се справят с областите, управлявани преди това от влиятелния ръководител на президентската канцелария.

"Работата е там, на кого той вярва толкова, колкото на Ермак? Не виждам никой такъв“, каза депутатът.

В сянка

След отстраняването си, Ермак се оттегли от общественото внимание. В началото 54-годишният бивш ръководител на президентската канцелария реагира емоционално, заявявайки, че планира да се присъедини към армията.

Към момента на публикуване, Ермак не се е присъединил към въоръжените сили.

Депутатът от партията на Зеленски не изключва, че президентът все още може да е във връзка с Ермак, търсейки съвета му. Източникът в президентската канцелария твърди, че Ермак „не взема решения и не влияе на процесите“.

"Те бяха приятели (със Зеленски) от дълго време, така че вероятно някой ден могат да говорят като приятели“, каза източникът.