Зеленски след срещата с Тръмп: Въпросът за Донбас остава труден

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че въпреки че е постигнато споразумение по повечето от 20-те точки на мирния план, въпросът за Донбас остава труден. Той направи изявлението по време на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп след разговорите в Мар-а-Лаго, съобщава Укринформ.

"Знаете нашата позиция. Трябва да уважаваме нашия закон, нашия народ и територията, която контролираме. И разбира се, нашето отношение е много ясно. Ето защо президентът Тръмп каза, че това е много труден въпрос и, разбира се, имаме различни позиции с руснаците по него", каза Зеленски в отговор на въпрос дали срещата е довела до компромис по въпроса за Донбас.

Украинският президент отбеляза, че може да се проведе референдум или парламентарно гласуване за ратифициране на мирния план като цяло или на отделни разпоредби. Референдумът, каза президентът, е само един от ключовите инструменти.

Укринформ припомня, президентът Зеленски заяви по-рано, че точка 14 от проекта за рамков документ между Украйна, САЩ, Русия и Европа за прекратяване на войната, която разглежда разрешаването на териториалните въпроси, може да включва следния компромис: руските сили ще се изтеглят от областите Днепропетровск, Николаев, Суми и Харков. Същевременно в Донбас ще бъде създадена "свободна икономическа зона“. Такъв компромис, ако бъде договорен, ще трябва да бъде подложен на национален референдум.