Двама души, сред които и дете, загинаха при руска атака срещу Харков

На 2 януари руски сили извършиха ракетен удар по жилищен квартал в украинския град Харков, при който загинаха двама души, а най-малко 19 бяха ранени, включително шестмесечно бебе, съобщи „Киев Индипендънт“.

Тялото на тригодишно момче бе извадено от отломките на разрушен апартамент, съобщи губернаторът на Харковска област Олег Синегубов. По-късно бе намерено и тялото на жена, която според губернатора може да е майката на детето, обявена по-рано за изчезнала. Операциите по търсене и спасяване продължават и към 3 ч. сутринта местно време.

Шестнадесет от ранените са хоспитализирани, включително жена в тежко състояние, допълни Синегубов. Бебето не е било нуждаещо се от болнично лечение.

Общо 28 души са потърсили медицинска помощ след удара, като поне шестима са изпитали сериозен стрес от нападението, според Синегубов.

Атаката е разрушила пететажен апартамент и е повредила друга цивилна инфраструктура, включително търговски център и автомобили. Входът на друг четириетажен блок също е повреден, както и контактните мрежи, светофарите и електропроводите.

„Сградата е напълно унищожена от удара и е избухнал пожар“, написа Синегубов в Telegram.

Възможно е под развалините да има още жертви, добави той. Предварителната информация показва, че руски сили са използвали две ракети при нападението следобед, каза президентът Володимир Зеленски.

„За съжаление, това е точно начинът, по който руснаците се отнасят към живота и хората — те продължават убийствата, въпреки всички усилия на света, и преди всичко на САЩ, в дипломатическия процес“, написа президентът в Telegram след атаката.

„Само Русия не иска тази война да свърши и всеки ден прави всичко възможно, за да продължи конфликта“, добави той.

Ударът на 2 януари е след ден, в който руските войски атакуваха Еко-парка „Фелдман“ близо до Харков с плъзгаща бомба. Украинският депутат и основател на парка Олександър Фелдман съобщи, че десетки животни са убити и ранени.

Разположен на около 30 километра от руската граница и най-близката фронтова линия, Харков редовно е обект на руски атаки, довели до цивилни жертви и значителни разрушения в града.