Новини

Марк Рюте и президентът Володимир Зеленски обсъдиха руските атаки срещу Украйна

Атаките причиняват страдание на украинците, каза генералният секретар на алианса

15.01.2026 | 22:20 ч. 14
EPA/БГНЕС

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски руските атаки срещу украинската територия, довели до прекъсване на тока на много места в страната, съобщава Ройтерс.

Рюте съобщи, че атаките на Русия причиняват ужасно страдание на хората.

Двамата лидери са обсъдили и продължаващите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Ние сме ангажирани с продължаването на критично важната подкрепа за Украйна, от която тя се нуждае, за да се защитава днес и да си осигури в крайна сметка траен мир“, написа в социалната мрежа Х генералният секретар на НАТО.

На свой ред относно разговора с Рюте Зеленски заяви, че е обсъдил с него “сериозните предизвикателства“, породени от последните руски удари, както и необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Зеленски добави, че се надява доставките за Украйна чрез нейните европейски съюзници по програмата PURL (Списък с приоритетни нужди на Украйна) да се увеличат през януари.

Украинският лидер заяви, че е постигнат значителен напредък в дипломатическите усилия със САЩ и Европа за намиране на решение на почти четиригодишната война и обеща, че темпото в тази насока няма да намалява. / БТА

Марк Рюте НАТО генерален секретар Володимир Зеленски Украйна руски удари цивилни война
Войната в Украйна
