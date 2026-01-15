Марк Рюте и президентът Володимир Зеленски обсъдиха руските атаки срещу Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски руските атаки срещу украинската територия, довели до прекъсване на тока на много места в страната, съобщава Ройтерс.

Рюте съобщи, че атаките на Русия причиняват ужасно страдание на хората.

Двамата лидери са обсъдили и продължаващите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

"Ние сме ангажирани с продължаването на критично важната подкрепа за Украйна, от която тя се нуждае, за да се защитава днес и да си осигури в крайна сметка траен мир“, написа в социалната мрежа Х генералният секретар на НАТО.

На свой ред относно разговора с Рюте Зеленски заяви, че е обсъдил с него “сериозните предизвикателства“, породени от последните руски удари, както и необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Зеленски добави, че се надява доставките за Украйна чрез нейните европейски съюзници по програмата PURL (Списък с приоритетни нужди на Украйна) да се увеличат през януари.

I spoke with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO. Russian strikes during such a cold winter are creating serious challenges for us. Today there was a Russian strike on an energy facility in Kharkiv: hundreds of thousands of people were left without electricity and… pic.twitter.com/NY9V34A8nP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2026

Украинският лидер заяви, че е постигнат значителен напредък в дипломатическите усилия със САЩ и Европа за намиране на решение на почти четиригодишната война и обеща, че темпото в тази насока няма да намалява. / БТА