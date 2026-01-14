IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: НАТО ще е много по-внушителна с контролирана от САЩ Гренландия

Съединените щати се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност

14.01.2026 | 18:22 ч.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всичко по-малко от Гренландия "в ръцете" на САЩ е "неприемливо", като повтори искането си за контрол над датската територия само няколко часа преди среща в Белия дом по въпроса, предаде Ройтерс.

"САЩ се нуждаят от Гренландия за целите на националната сигурност. Тя е от жизненоважно значение за "Златния купол", който изграждаме. НАТО трябва да е водеща по пътя към постигането на тази цел", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"НАТО става много по-внушителна и ефективна, когато Гренландия е в ръцете на САЩ. Всичко по-малко от това е неприемливо", добави той.

Външните министри на Дания и Гренландия ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди  Ванс и държавния секретар Марко Рубио, както и с други висши американски представители в Белия дом по-късно днес.
Доналд Тръмп САЩ Гренландия НАТО
