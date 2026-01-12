„Арктически страж“: Планът на НАТО да привлече Тръмп на своя страна за Гренландия

Великобритания, Франция и Германия подкрепят съвместна мисия на НАТО „Арктически страж“ с участието на американски сили, за да уверят президента Тръмп, че алиансът активно защитава интересите си за сигурност в Гренландия и по-широкия регион.

Посланиците на Алианса започнаха преговори за мисия миналата седмица, а плановете бяха обсъдени от сър Киър Стармър, президента Макрон и Фридрих Мерц по време на видеоразговор миналия петък.

Европейските съюзници бяха ужасени този уикенд, след като американският президент заяви, че иска САЩ да „владеят“ Гренландия. Той предупреди, че „ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния начин“, намек за употребата на сила, пише The Times.

Мете Фредериксен, датският премиер, определи ситуацията като „кръстопът“ и „момент на съдба“ за НАТО. Тя заяви на среща в Нюборг в неделя: „Ако обърнете гръб на сътрудничеството с НАТО, като заплашвате съюзник, нещо, което не сме виждали преди, всичко свършва. И говоря сериозно.“

Дипломатическите разговори тази седмица, с участието на НАТО и европейски съюзници, ще търсят подкрепата на Тръмп в опит да се укрепи доверието в НАТО пред Вашингтон в Арктика, да се затвърдят американските сили в операциите на Алианса и да се разсее напрежението около Гренландия.

Операциите, които могат да започнат до няколко седмици,

ще бъдат моделирани по миналогодишната операция „Балтийски страж“, която постоянно засили въздушните и военноморските патрули, за да се предотвратят щети или саботаж на енергийната и телекомуникационната инфраструктура в този регион.

Дипломатически източници заявиха, че алиансът не е разполагал с разузнавателна информация, че е имало значителна активност от руски и китайски кораби или подводници около Гренландия, въпреки твърденията на Тръмп, че островът е „покрит с руски и китайски кораби“.

Еспен Барт Ейде, министърът на външните работи на Норвегия, заяви пред телевизионния оператор NRK този уикенд: „Не е вярно, че има много активност от Русия или Китай около Гренландия. Има много руска и известна китайска активност другаде в Арктика, включително в нашите местни райони. Но около Гренландия всъщност има доста малко.“

Ларс Клингбайл, вицеканцлерът на Германия, ще проведе разговори във Вашингтон в понеделник със Скот Бесент, министъра на финансите на САЩ, относно осигуряването на достъпа на Запада до критични суровини и природни ресурси, като тези в Гренландия.

„Ние укрепваме сигурността в Арктика заедно като съюзници в НАТО. Не в противопоставяне един на друг“, каза той пред германската информационна агенция DPA.

Шведски бързоходни щурмови кораби клас CB90 се носят с висока скорост през бурните води по време на военно учение Nordic Response 24.

Същевременно, Йохан Вадефул, германският външен министър, ще представи аргументи за нова мисия на НАТО на среща с Марко Рубио, държавния секретар на САЩ. Той заяви пред Bild am Sonntag:

„Арктическият регион придоби ново значение в политиката за сигурност. Това значение ще продължи да расте, именно защото Русия и Китай имат интереси там, които противоречат на нашите. Ясно е, че единствено Гренландия и Дания решават въпросите за територията и суверенитета над Гренландия.“

Във вторник Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелдт, външни министри на Дания и Гренландия, ще се срещнат с Рубио с цел да разсеят напрежението с Тръмп.

В съвместно изявление на всичките пет политически партии на Гренландия в петък вечерта, след последните коментари на Тръмп, парламентът на острова настоя, че „бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландците“. В него се казва: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци.“

Хайди Александър, министърът на транспорта на Обединеното кралство, заяви, че дискусиите за осигуряване на сигурността на северните райони са част от „обичайния ред“ на НАТО, а не отговор на военната заплаха от САЩ.

Но тя се съгласи с Тръмп, че Северният полярен кръг „се превръща във все по-оспорвана част от света с амбициите на президента Путин и Китай“, каза тя в предаването „Неделя с Лора Куенсберг“ по Би Би Си.

Това, което ще се случи, е, че ще има много дискусии, много консултации, много преговори и в крайна сметка всички ще трябва да осъзнаем реалността, че Арктика се нуждае от обезопасяване срещу Китай и Русия.