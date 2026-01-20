Морски пехотинец от САЩ разкрива какво може да научи НАТО от Украйна

Трой Смоутърс, морски пехотинец, който пътува до Украйна през 2005 г., за да обучи пехотата на страната по стандартите на НАТО, разкри в какво, според него, се крие тайната на успеха на украинците на бойното поле. По необходимост много от тях са загинали при ремонтирането на електроника и поддържането на стареещите системи в експлоатация. Този манталитет да поправят всичко сами, бързо и евтино, ги прави ефективни на бойното поле, твърди Смоутърс пред Business Insider.

Той разказа как е пристигнал в Украйна преди 20 години.

"Бях ефрейтор във ВМС на САЩ, когато бях разположен в Одеса през 2005 г. Бяхме около 100 души и нашата ясна роля беше да преподаваме тактики на пехотата, като редуващи се движения със скок, сектори на огъня и извикване на артилерийски огън. Това беше доктрината на НАТО. Защото преди 20 години украинците бяха индоктринирани със съветските тактики, които просто хвърляха хора по врага като вълни от пушечно месо", споделя Смоутърс.

Оттогава ролите са обърнати. Сега Западът се опитва да научи как украинците се бият и как са превърнали малкото неща, които са имали, в страхотни оръжия.

"Още преди две десетилетия забелязах същия манталитет сред тях, който е ключът към силата на Украйна днес. Бях в Украйна само три седмици през 2005 г., но времето ми там остави подобно впечатление. Знаех, че военният бюджет на Украйна е, да се каже, недофинансиран. Всичко, което имаха, беше оборудване от съветската епоха, сравнимо с това, което САЩ бяха извели от експлоатация 20 години по-рано", казва бившият морски пехотинец.

По думите му старите хеликоптери, които Украйна е имала по това време, са имали "локви от хидравлична течност" в пукнатините на пода на самолета и че по-голямата част от оборудването е било старо, но хората "са работили с това, което са имали".

Смоутърс сега ръководи American Made Freedom, организация с нестопанска цел, която помага на украинските войски с оптични дронове. След като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Смоутърс прекара месеци там, показвайки на производителите на дронове нови оптични кабели, за да могат да изграждат и подобряват дронове, които не могат да бъдат заглушавани. Той казва, че украинците все още имат същия манталитет: "това е, което имаме, това е, с което можем да работим".

Въпреки че украинците вече получават добра бойна техника от Европа и САЩ, това не е достатъчно, за да спечелят руснаците. По необходимост те са взели хоби играчки-дронове и са ги превърнали в най-съвременна военна техника.

"В САЩ не се бием така. Ако нещо се счупи, обикновено поръчваме резервна част или я връщаме. В Украйна разглобяват частта и я поправят. Заплатите там са много по-ниски, така че хората им са по-свикнали сами да ремонтират електроника или домакински уреди. Ако мобилен телефон се счупи, го разглобяват и започват да го лепят", споделя бившият морски пехотинец.

Той казва, че хората с такива знания винаги намират бързо решение.

"Това не е културно вкоренено в американските военни или в нашия народ. Разбира се, ние бихме се адаптирали в същата ситуация, но можехме ли да го направим толкова бързо, колкото украинците, превръщайки играчките и частите, закупени от Alibaba в Китай, в нещо, което целият свят гледа днес?", допълва той.

Смоутърс дава пример за изобретателността на украинците: те имат устройство, наречено "мустак", на своите дронове, което им позволява да видят това, което "вижда" дронът, и което по същество представлява две твърди медни жици, стърчащи отпред.

"Докато дронът лети към целта си, тези жици се докосват и изпращат сигнал към капачката на експлозива - като превключване на превключвател - в прикрепения експлозив, за да задействат детонацията. Предпазното устройство на мустака е прост, 3D-отпечатан щифт, който се изважда при изстрелване на дрона. Купих и използвах десетки такива дронове, докато разработвах оптични дронове, а един "мустак" струва само 12-15 долара. В САЩ, за да се сдобиете с подобно оборудване, бихте похарчили между 400 и 500 долара, дори в голям мащаб", казва той. "

Бях там преди 20 години, за да приведа украинците в съответствие със стандартите на НАТО. Днес виждам колко много можем да научим от тях за иновациите. Това е невероятно“, допълва Смоутърс.