Рюте: Путин използва ледените условия в Украйна като оръжие

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Украйна е изправена пред "най-суровата си зима“ от повече от десетилетие, тъй като продължителните руски въздушни удари нарушават енергийната ѝ мрежа.

"Русия атакува гражданска инфраструктура и следователно оставя украинците на студа – без топлина, без светлина и без вода“, каза Рюте, призовавайки Европейския парламент да бъде гъвкав по отношение на използването на средствата от ЕС.

Шефът на алианса добавя, че водените от САЩ мирни преговори продължават, а целта трябва да бъде постигането на мирно споразумение или дългосрочно прекратяване на огъня.

"Нека се молим да го постигнем възможно най-скоро и след това да се уверим, че руският Владимир Путин никога няма да атакува Украйна отново", каза Рюте.

САЩ настояват, че президентът Доналд Тръмп не се е отказал от мира и остава дълбоко ангажиран в процеса преди тристранните преговори в неделя, пише The Independent.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит потвърди ангажимента на президента към мира, след като представители на Русия и Украйна се срещнаха за двудневни разговори в Абу Даби, наречени "конструктивни“ от Киев.

Преди дни президентът Володимир Зеленски заяви, че споразумението за сигурност на САЩ за Украйна е 100% готово за подписване.