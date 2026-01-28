В Русия учебниците по история в училищата ще бъдат пренаписани отново - в третото издание за 10–11 клас авторите ще обсъдят "причините за военната операция" и срещата на руския и американския президент в Аляска през август 2025 г.

Участници в конференция на Руското военноисторическо дружество (РВОИ) обсъдиха планираните промени в училищните учебници по руска и световна история. Вестник "Комерсант" публикува репортаж от събитието.

Планирано е новото издание да излезе през 2026 г. Това ще бъде второто издание за 5–9 клас и третото за 10–11 клас, започващо през 2023 г. Участниците в конференцията обясниха промените, отчасти, с факта, че предишните версии на учебниците са получили множество коментари и разяснения от учителите.

Владимир Медински, един от авторите на учебниците, помощник на президента и ръководител на Руското военноисторическо дружество, заяви, че пренаписването на учебниците е "абсолютно нормално".

"Съветските учебници по история са имали десетки препечатки. Учебникът е жив организъм", добави той.

Михаил Мягков, научен директор на Руското военноисторическо дружество, заяви, че актуализираните издания ще обхванат "Олимпийските игри в Сочи, Световното първенство по футбол през 2018 г. и ерата на COVID-19", но "основният фокус ще бъде върху причините за СВО".

"Представете си за момент, че Украйна се присъединява към НАТО. Тогава войските на НАТО заплашват сигурността на цялата ни страна. Ако бъде провокирана война, Русия ще се бие срещу цялото НАТО. Това би означавало края на цивилизацията!", каза той на учителите, участващи в конференцията. "С други думи, нашата държава защитава не само собствената си сигурност, но всъщност сигурността на целия свят. Учебникът разглежда този проблем и вашата задача, вярвам, е да го предадете на учениците."

Владислав Кононов, секретар на работната група по учебниците, добави, че актуализираните учебници ще завършат с описание на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж.