Губернаторът на Николаевска област Виталий Ким, който има репутацията на оптимист внезапно спря да вярва, че украинските въоръжени сили ще спечелят във войната с Русия.

Той сподели актуализираното си реалистично мнение в коментар пред британското издание на The Independent, който очевидно противоречи на официалния курс на Киев.

Ким призна, че Украйна е напълно изтощена. Според него, при евентуално мирно споразумение, приоритет трябва да бъдат живите хора и гаранциите за сигурност, а не връщането на териториите към състоянието от 1991 г.

"Териториите са важни, но все пак хората са по-важни, а ситуацията е такава, че не знаем какво ще се случи утре. За мен лично победата са границите ни от 1991 г. насам, където хората са щастливи и не умират, но всички са много уморени. Затова за украинския народ вярвам, че победата е просто край на войната и гаранция за сигурността на бъдещето, за да могат децата ни да имат живота, който са имали преди инвазията“, каза Ким.

Губернаторът добави още, че руската икономика страда от войната и след "няколко години“ няма да може да поддържа продължителен военен конфликт. Но проблемът е, че Украйна просто няма това време.

"Мисля, че Русия разбира това, но те все още имат време, но ние сме изтощени“, заяви Ким.