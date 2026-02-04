Путин лъже за истинската цена на войната

Войната в Украйна поглъща голяма част от парите на руските данъкоплатци. Сега анализ на Федералната разузнавателна служба (BND) разкрива, че Кремъл разкрива само част от военния си бюджет - останалата част изчезва в държавната хазна.

Според доклада, реалните военни разходи на Русия през последните години са били с до 66% по-високи от официално отчетените. Германското външно разузнаване вижда ясна закономерност зад това: значителни пера не се появяват в бюджета за отбрана, а са скрити в други области на бюджета. Анализът посочва, че строителните проекти на Министерството на отбраната, IT проектите на военните и социалните помощи за членовете на въоръжените сили са били умишлено записани по различен начин. В резултат на това официалните разходи за отбрана изглеждат по-ниски, отколкото са в действителност.

Според BND (Германската федерална разузнавателна служба) това се дължи и на различното определение за разходи за отбрана. Руската интерпретация се отклонява значително от определението, използвано например в НАТО. Освен това, служителите на разузнаването посочват, че официалните данни от Москва често са изкривени и първо трябва да бъдат поставени в контекст.

Факт е: От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руският бюджет за отбрана е познавал само една посока: нагоре. За миналата година германската служба за външно разузнаване оценява военните разходи на Русия на около 250 милиарда евро. Това съответства на около половината от целия руски държавен бюджет.

Според BND, военните разходи сега представляват около десет процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия. За сравнение, през 2022 г., годината на началото на войната, цифрата е била шест процента. През 2023 г. тя се е увеличила до 6,7 процента, а през 2024 г. до 8,5 процента.

Натрупване на военни сили близо до източния фланг на НАТО

Според анализатори, средствата не се вливат само във войната срещу Украйна. Значителна част се използва и за допълнително развитие и разширяване на военните способности - предимно близо до източния фланг на НАТО.

"Тези цифри конкретно материализират нарастващата заплаха за Европа, представлявана от Русия", анализира агенцията.

Превъоръжаването има ясно стратегическо измерение.

Президентът на BND Мартин Йегер вече предупреди за действията на Русия в средата на октомври по време на публично изслушване на ръководители на разузнаването:

"Русия прикрива намеренията си".

В действителност, ръководителят на Кремъл Владимир Путин се стреми да "изпита нашите граници". Европа трябва да се подготви за по-нататъшна ескалация на ситуацията. Според Йегер, действията на Москва имат три основни цели: да подкопаят НАТО, да дестабилизират европейските демокрации и да разделят обществата.