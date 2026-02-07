Полските летища, затворени заради руските удари в Украйна, отново работят

Летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша възобновиха работа, след като по-рано днес бяха временно затворени заради масирани руски удари по Украйна, в близост до полската граница, предаде Ройтерс, позовавайки се на полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА).

"Във връзка с необходимостта да се гарантира възможността за свободното функциониране на военната авиация, летищата в Люблин и Жешов временно преустановиха обслужването на полети", съобщи ПАНСА в "Екс".

И двата града са близо до границата с Украйна, като Жешов е основният разпределителен център на НАТО за извършването на доставки на оръжие за Украйна.

Военната авиация започна да оперира в полското въздушно пространство поради руските удари по Украйна, съобщи Оперативното командване на Полските въоръжени сили в "Екс".

"Тези действия са с превантивен характер и имат за цел да гарнатират охраната на въздушното пространство, най-вече над пограничните райони", се посочва в изявлението.

Малко по-късно Оперативното командване на Полските въоръжени сили съобщи, че операциите на военната авиация, свързани с руските удари по Украйна, са приключили и подчерта, че не е имало нарушаване на полското въздушно пространство.

"Действията на нашата бойна авиация, свързани с ударите на Русия по Украйна, завършиха", посочи Оперативното командване. "Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване също отново работят в стандартен режим."

Полските военни благодариха на НАТО и по-специално на военновъздушните сили на Германия, "чиито самолети помогнаха за гарантирането на полското небе днес".

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар 24" (FlightRadar24) съобщи, че затварянето на полското небе е вследствие на военна активност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района.

От своя страна, Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба, че и двете летища са недостъпни поради военна активност, свързана с гарантирането на сигурността на Полша.

Миналия месец отново имаше случай, когато летищата Жешов и Люблин спряха временно работа. Тогава бе посочено, че става дума за рутинни действия от превантивен харатер поради руски удари в Украйна, и бе подчертано, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство, пише БТА.