Двама са арестувани в Германия по подозрение в шпионаж в полза на Русия

Шпионирали са лице, което е доставяло дронове на Украйна

24.03.2026 | 19:36 ч. Обновена: 24.03.2026 | 19:36 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Германската прокуратура съобщи днес, че двама души са били арестувани по подозрение в шпионаж в полза на Русия, като са събирали разузнавателна информация за лице, което е доставяло дронове и свързани с тях компоненти на Украйна, предаде Ройтерс. 

Сергей Н., украински гражданин, е бил арестуван в Испания, а Алла С., румънска гражданска, е била арестувана в Германия, се казва в изявление на прокуратурата, в което пълните имена на заподозрените не се разкриват в съответствие с германските закони за защита на личните данни. 

"От декември 2025 г. Сергей Н. е шпионирал лице в Германия по поръчка на руска разузнавателна служба. Това лице е доставяло дронове и свързани с тях компоненти на Украйна", се казва в изявлението, което се позовава на обвиненията в заповедта за арест. 

"За тази цел обвиняемият е събирал информация онлайн и е заснемал работното място на лицето. Когато Сергей Н. се е преместил в Испания, Алла С. е поела неговата задача не по-късно от март 2026 г.", се казва още в изявлението на германската прокуратура. 

