Иран арестува 500 шпиони, предоставяли информация на противника

Властите обвиниха Израел и САЩ в подбуждането на насилие

16.03.2026 | 07:37 ч. 5
Снимка БГНЕС

Иранските власти са арестували 500 души по обвинение в споделяне на информация с противника, заяви днес началникът на полицията на Ислямската република, докато израелски и американски изтребители продължават да нанасят удари по нови цели в страната, предаде Ройтерс.

Половината от арестите са свързани със сериозни провинения, "предоставяне информация за поразяване на цели" и "заснемане на местата на ударите", заяви Ахмадреза Радан, без да навлиза в подробности кога са извършени арестите, съобщи БТА.

По-рано ирански медии съобщиха за десетки арести в няколко региона на страната.

Според полуофициалната информационна агенция Тасним в северозападната част на страната 20 души са били арестувани по обвинения, че са изпращали на Израел данни за местоположението на военните и отбранителните активи на Иран. В Североизточен Иран, който е относително незасегнат от въздушни удари, се съобщава за 10 задържани, част от които са обвинени в събиране на информация за чувствителни зони и икономическа инфраструктура.

През януари, седмици преди САЩ и Израел да атакуват Иран, в Ислямската република се проведоха огромни антиправителствени протести, които бяха потушени с най-смъртоносните репресии в историята на Ислямската република.

Властите обвиниха Израел и САЩ за подбуждането на това, което те определиха като "белязани от насилие безредици", насочени към сваляне на духовния елит.

Иран арестува шпиони САЩ израел
