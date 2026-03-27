Външните министри на Европа: Украйна трябва да може да разчита на Г-7

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио присъства на министерска среща на външните работи на Г-7, посветена на подкрепата за Украйна. Рубио се срещна с украинския външен министър Андрий Сибига.

Двудневната среща се фокусира върху войната на Русия срещу Украйна и ситуацията в Близкия изток, като дискусиите бяха съсредоточени върху продължаващата подкрепа за Киев и по-силния санкционен натиск върху Москва.

"Ролята на Съединените щати в напредъка на мирните усилия остава критична. Предложенията на Украйна (за мир) са реалистични и осъществими“, каза Сибига след срещата с Рубио.

Двамата са обсъдили и ситуацията в Близкия изток. "Позицията на Украйна е, че режимите в Москва и Техеран си сътрудничат, за да удължат войната. И двата трябва да се изправят пред постоянен натиск", каза външният министър, цитиран от украинските медии

Министрите на външните работи от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати се събраха под френското председателство в абатството Во дьо Серне близо до Париж.

Германският външен министър Йохан Вадефул отбеляза необходимостта от единство в подкрепа на Украйна.

"Искаме да предотвратим по-нататъшна дестабилизация, да защитим икономическата си свобода и да развием перспективи за прекратяване на военните действия и за следващия ден“, каза Вадефул преди срещата.

"Путин трябва да знае, че всеки, който срива градове в Украйна и тероризира цивилното население, не може да очаква никаква снизходителност. Украйна трябва да може да разчита на Г-7", добави германецът.

Свързани статии Рубио пристигна на срещата на външните министри от Г-7

Сибига също така проведе двустранни срещи с колеги от Франция, Италия, Канада, Германия, Индия, Обединеното кралство и Саудитска Арабия по време на срещата.

"Благодарен съм за поканата, топлото посрещане и лидерството на Франция в гарантирането, че подкрепата за Украйна остава основен приоритет в дневния ред“, каза украинският министър.