Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна на срещата на външните министри от Г-7 във Франция, където основен акцент се очаква да бъдат нарастващите напрежения около войната срещу Иран.

Това е първото му задгранично посещение от началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари. Очаква се европейските и други съюзници да настояват за яснота относно стратегията на Вашингтон за по-нататъшното развитие на конфликта, който доведе до рязко покачване на цените на енергията в световен мащаб.

Рубио се включва във втория ден от срещата, провеждаща се в абатството “Во дьо Серне“ край Париж, след като президентът Доналд Тръмп отложи крайния срок за евентуални удари по иранската енергийна инфраструктура до 6 април.

Преди да отпътува за Франция държавният секретар на САЩ каза, че е в интерес страните от Г-7 да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, блокиран от Иран, и повтори отново разочарованието на Вашингтон от съюзниците му, съобщава Франс прес.

“В техен интерес е да помогнат, това е в техен национален интерес“, заяви Рубио.

Рубио, който пропусна първия ден на срещата днес, съобщи, че е постигнат „напредък“ в разговорите с Иран, но отказа да спекулира за изхода от тях. “Разменят се съобщения чрез страни посредници и е постигнат напредък“.

Рубио обаче отбеляза, че американските съюзници трябва да бъдат “благодарни“ на президента Доналд Тръмп за предприемането на тази военна операция, съвместно с Израел.

“Президентът служи не само на САЩ и нашия народ. Той прави това за целия свят“, подчерта държавният секретар.

Запитан за подкрепата на Москва за Техеран, Рубио каза, че смята, че Русия е концентрирана основно върху войната си с Украйна, а не върху подпомагането на Иран.