Украйна върна у дома 182 души от руски плен

32-часово прекратяване на огъня трябва да влезе в сила в 16:00 часа

11.04.2026 | 17:15 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Украйна е върнала у дома 175 военнослужещи и седем цивилни, след като са прекарали продължително време в руски плен, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters.

"175 войници. Войници от Въоръжените сили на Украйна, членове на Националната гвардия, граничари. Войници, подофицери и офицери. И седем цивилни", написа Зеленски в приложението Telegram.

Сред освободените има ранени

По думите му върнатите украинци са се сражавали на различни фронтове и в различни райони на страната.

"Нашите войници защитаваха Украйна на различни фронтове: в Мариупол, в Чернобилската АЕЦ, в Донецка, Луганска, Харковска, Херсонска, Запорожка, Сумска, Киевска и Курска области. Сред тях има ранени. Повечето са в плен от 2022 г. Накрая - у дома", заяви украинският президент.

Москва също отчете освободени военни

Руското министерство на отбраната също обяви, че 175 руски военнослужещи са били освободени от украински плен, предаде DPA.

"Освен това бяха върнати седем граждани на Русия, които бяха незаконно държани от киевския режим", посочи министерството, като благодари на Обединените арабски емирства за посредничеството при размяната.

Великденско примирие на хоризонта

На този фон 32-часово прекратяване на огъня трябва да влезе в сила в 16:00 часа местно време, което съвпада с българското, за да могат християните в Украйна и Русия да отбележат Великден, пише БТА.

По време на войната, която продължава вече повече от четири години, двете страни неведнъж са извършвали размяна на пленници, както и на телата на загинали войници.

Володимир Зеленски русия украйна войната в украйна военнопленници
