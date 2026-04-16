Външно министерство осъди атаките срещу украинските градове

Недопустими са удари по гражданската инфраструктура

16.04.2026 | 21:42 ч.
БГНЕС

Министерството на външните работи на Република България осъжда поредните масирани атаки срещу украински градове, включително срещу Одеса, Киев и Днипро, при които има жертви и ранени сред цивилното население, се казва в изявление на ведомството, цитирано от “Труд”.

Според украинските власти, най-малко 16 души са били убити тази нощ при руските удари - девет в Одеса, четирима в Киев и трима в Днепропетровска област.

Остра позиция

"Изразяваме искрените си съболезнования към семействата и близките на загиналите и съпричастност към всички пострадали. България споделя болката на украинския народ в този тежък момент", се казва в съобщението на МВнР.

"Особено недопустими са ударите по гражданска и критична инфраструктура и жилищни сгради. Атаките срещу цивилни и цивилна инфраструктура са категорично неприемливи и противоречат на основните принципи на международното право", се казва още в позицията.

България призовава за незабавно прекратяване на нападенията срещу цивилни и подчертава необходимостта от привличане към отговорност на извършителите на престъпления срещу човешкия живот.

Свързани статии

Страната ни остава солидарна с Украйна и с усилията на международната общност за незабавно прекратяване на насилието и за постигане на справедлив и устойчив мир на основата на стабилни гаранции за сигурността на Украйна и в пълно съответствие с Устава на ООН и принципите на международното право, се посочва в позицията.  

От външно министерство добавят, че към момента няма информация за пострадали български граждани на територията на Украйна.

