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Мистерия: Издирват двегодишно дете, изчезнало след игра на двора

То е от село Александрово, община Павел баня

03.06.2026 | 09:32 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дете на две години се издирва от снощи. То е от село Александрово, община Павел баня. Сигналът за изчезването е подаден около 21:00 часа от неговата майка, съобщви областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов, цитиран от БНР. 

По първоначална информация детето е играело в двора на дома си в селото, когато внезапно е изчезнало.

Калоян Дамянов съобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи. В акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.

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