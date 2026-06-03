Мистерия: Издирват двегодишно дете, изчезнало след игра на двора

Дете на две години се издирва от снощи. То е от село Александрово, община Павел баня. Сигналът за изчезването е подаден около 21:00 часа от неговата майка, съобщви областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов, цитиран от БНР.

По първоначална информация детето е играело в двора на дома си в селото, когато внезапно е изчезнало.

Калоян Дамянов съобщи, че издирвателните действия са започнали още снощи. В акцията участват служители на полицията и доброволци, които претърсват района.