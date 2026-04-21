Руски атаки в Украйна убиха 6 души, 59 са ранени

Поредни руски атаки над Украйна убиха шестима души и раниха 59 други през последния ден, съобщиха местните власти.

Руските сили изстреляха 143 дрона срещу Украйна през нощта, от които 116 бяха свалени или заглушени, съобщиха Военновъздушните сили на 21 април. Русия изстреля и две балистични ракети "Искандер-М“, едната от които беше прихваната от украинската противовъздушна отбрана.

В Днепропетровска област трима души бяха убити, а осем други бяха ранени при руски въздушни атаки в областта, съобщи регионалният губернатор Александър Ханжа. По-късно той добави, че още четирима цивилни, момчета на 16 и 18 години и мъже на 40 и 65 години, също са ранени.

"Русия предприе близо 70 атаки срещу три района на Днепропетровска област, използвайки артилерия, дронове и авиобомби", добави Ханжа.

В Запорожка област руските сили убиха двама души и раниха 10 други при въздушни атаки срещу град Запорожие и други населени места, според губернатора Иван Фьодоров. През последния ден Русия е предприела 725 атаки срещу 39 населени места в Запорожка област, каза Фьодоров.

В Херсонска област един човек е бил убит, а петима други са ранени при руски атаки в цялата област, според губернатора Александър Прокудин, тъй като крайбрежните селища по поречието на река Днепър продължават да бъдат ежедневно обект на атаки от артилерия, дронове и планируващи бомби.

В Сумска област 10 руски дрона атакуваха град Суми, ранявайки 15 души, включително три деца, съобщи губернаторът Олег Григоров.

Общо 12 души, включително 17-годишно момиче, бяха ранени при атаки в Харковска област, където руските сили атакуваха 13 населени места, включително логистичния център Изюм, каза губернаторът Олег Синегубов.

В Донецка област Русия бомбардира град Славянск, ранявайки трима души, заяви губернаторът Вадим Филашкин.

Училище, магазини и къщи са поразени

Училище, 15 високи жилищни сгради, две къщи, три магазина, салон за красота, аптека и нотариална кантора също бяха повредени при атаката.

В Черниговска област двама души, 24-годишна жена и 57-годишен мъж, бяха ранени при руска атака с дрон срещу Прилуки, заяви губернаторът Вячеслав Чаус. Той добави, че са повредени административни сгради, включително районното полицейско управление и библиотека, както и предприятия, къщи и около 50 автомобила.

"Укренерго“, държавният оператор на украинската електропреносна мрежа, съобщи, че в резултат на руски атаки прекъсванията на електрозахранването са засегнали клиенти в Черниговска, Донецка, Харковска, Сумска и Запорожка области, съобщават украинските медии.

"Където условията за безопасност позволяват, вече са започнали аварийни ремонтни дейности. Служителите на комуналните услуги правят всичко възможно, за да възстановят електрозахранването на всички клиенти възможно най-бързо“, съобщи „Укренерго“.