IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Украйна разби престъпна мрежа, изпрала $13 млн. в отбранителния сектор

Седем души са обвинение в схеми и пране на пари

27.04.2026 | 14:55 ч.
EPA/БГНЕС

Седем души бяха обвинени в престъпна схема в отбранителния сектор, която е помогнала за изпирането на най-малко 576 милиона рупии (13,1 милиона долара), съобщи Главната прокуратура, цитирана от Kyiv independent.

Неназована частна компания, на която държавата е възложила договор за 2,5 милиарда рупии (57 милиона долара) за ремонт и поддръжка на военно оборудване, е откраднала еквивалента на около 13 милиона долара чрез фиктивни компании, според полицията.

"На хартия парите са били използвани за закупуване на резервни части и други материали, но в действителност те са отишли ​​директно в джобовете на организаторите на схемата“, съобщи полицията. Държавата е загубила и около 100 милиона рупии (2,3 милиона долара) от неплатени данъци.

Заподозрените организатори на схемата са създали така наречения "център за конвертиране“, който е помагал на компании да перат пари и да укриват данъци чрез мрежа от над 40 фиктивни компании.

Компанията, спомената в разследването, е идентифицирана като един от "клиентите“ на центъра.

Още проверки

Правоприлагащите органи извършиха около 40 претърсвания в Днепропетровска област, иззеха доказателства и 2 милиона рупии (45 000 долара) в брой. Петима от заподозрените са задържани и очакват съдебен процес, съобщи полицията.

Съобщава се, че фиктивните компании са били ръководени от лица, живеещи в окупираните от Русия райони на Донецка област от 2014 г. и подкрепящи руската агресия срещу Украйна, както и от учител, на когото е било присъдено званието "Учител на Русия“.

Сред посочените основатели на тези компании са били лица, идентифицирани като полски граждани. Полските власти обаче информираха Киев, че такива лица не съществуват.

Трима предполагаеми лидери на престъпната мрежа, включително ръководителят на "центъра за конвертиране“, вече бяха обвинени през декември 2025 г.

В отговор заподозрените са се опитали да окажат натиск върху следователя, дори са предложили пари, за да бъде подпалена колата на следователя.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Украйна престъпна група пране на пари отбранителен сектор
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem