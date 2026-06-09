Зеленски се надява да разработи система за противобалистични ракети с Обединеното кралство

Украинският президент Володимир Зеленски се надява да разработи европейска система за противобалистични ракети в сътрудничество с Обединеното кралство.

Според Укринформ, президентът е направил това изявление в интервю за The Guardian, то е съобщено и в неговия Telegram канал.

Според Зеленски, "страните от EС ще ни помогнат с противобалистични способности. Между другото, надявам се, че ще успеем да разработим европейска противобалистична система заедно с Обединеното кралство. Работим по нея. Имаме нужда от нея и Обединеното кралство има нужда от нея."

Както президентът припомни, "Вчера на срещата всички се съгласиха, че трябва да засилим санкциите срещу Русия".

Освен това, отбеляза Зеленски, е необходимо украинската армия да премине към система, базирана на договори.

"Опасно е да си войник и трябва да им даваме достойни заплати, защото те дават живота си. Нуждаем се от допълнително финансиране за това. В момента това е далеч от това, което Русия плаща на своите наемници. Надявам се, че нашите приятели ще помогнат", подчерта президентът.

Обединеното кралство, Германия и Франция потвърдиха непоколебимата си подкрепа за Украйна и обсъдиха със Зеленски конкретните форми на тази подкрепа, както и необходимостта от прекратяване на огъня по линията на контакт, последвано от предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна.