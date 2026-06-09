След срещата в Лондон: Европейската тройка предлага пет условия за мир в Украйна

Украйна и три от най-близките й европейски съюзници - Великобритания, Франция и Германия, обявиха 5 условия за постигане на мир с Русия. След срещата на лидерите в Лондон стана ясно, че те са коментирали и необходимостта за пряк диалог Киев-Москва, и активно участие на САЩ в преговорния процес.

Една среща и 5 условия за сядане на масата на преговорите.

Володимир Зеленски, Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър поставиха своите искания. Първите две - пълно прекратяване на огъня, отправна точка за преговори да бъдат сегашните фронтови линии. Условие са и обвързващи гаранции за сигурност за Киев след постигане на примирие, както и да не се размразяват руските активи, докато се преговаря. Те ще се използват за компенсации за Украйна. И последното условие, защита на европейската сигурност и участие на ЕС и НАТО в преговорите.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Благодарен съм на Киър, че организира срещата Е3-Украйна и за неговата последователна и ефективна подкрепа за нашата страна."

Кремъл постави под съмнение желанието за мир.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Бих искал да обърна специално внимание - и Макрон, и Стармър, и Мерц, се опитват да говорят за мир и едновременно с това акцентират върху намеренията си да съдействат на киевския режим за производството на нови видове оръжия."

И първият дипломат на ЕС Кая Калас заговори за преговори с Москва въз основа на 5-те условия на "Европейската тройка".

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност: "Трябва да направим всичко, за да може Русия и Украйна да разговарят по между си, защото те са тези, които ще трябва да се разберат. Видяхме, че част от европейските въпроси, свързани със сигурността, са отчетени в тези пет точки."

Украинските атаки засенчиха Международния икономически форум в родния на Владимир Путин Санкт-Петербург.

В Лондон европейските лидери приветстваха отвореното писмо на Зеленски до Путин за среща лице в лице, която беше отказана. Руският бизнесмен Роман Абрамович е пожелал да играе ролята на посредник между президентите на Русия и Украйна и е бил поканен в Киев през май, съобщава БНТ.

Желанието на Киев е било да покаже, че иска реални преговори, защото Абрамович " се разбира с всички". Последните дни бележат промяна и на военния, и на дипломатическия фронт, а Европа все повече започва да говори с гласа на Вашингтон за край на войната.