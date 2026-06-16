Чудо спасило Киево-Печерската лавра да не изгори след руския удар ВИДЕО

Първо дойдоха експлозиите, след това огънят се разрасна, а след това заваля дъжд. В ранните часове на понеделник сутринта руски дрон беше влетял директно в тавана на катедралата Успение Богородично в Киево-Печерската лавра, едно от най-светите места на източното православно християнство.

🤬Киево-Печерская лавра была поражена ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот», заявили в Минобороны. Ранее украинские СМИ опубликовали кадры с горящими зданиями монастыря. pic.twitter.com/8yyLMSuVoy — Irina (@notfarmerwife) June 15, 2026

Борисполският епископ и наместник на катедралния храм Аврамий се събуди в древния манастир.

"Когато погледнах през прозореца, пламъците обхванаха куполите", разказва той.

Около 20 пожарни коли се отправиха към мястото, докато монасите се втурнаха вътре в катедралата, за да спасят древни икони и артефакти.

Седнал на слънце пред църквата, заобиколен от купчини овъглени греди и изкривен метал от покрива на сградата, свещеникът казва, че вярва, че е повече от късмет, че вътрешността на църквата е до голяма степен спасена.

"Беше чудо - веднага след удара започна да вали. Първоначално дъждът беше тих и спокоен, но по-късно, когато огънят започна да се разпространява, дъждът също се засили. В това виждаме Божията благословия", споделя той пред The Times. "Руснаците искаха да унищожат тази катедрала и не успяха, защото самите небеса помогнаха на пожарникарите да потушат пламъците."

Русия, която отдавна представя своята "специална военна операция" в Украйна като част от свещена битка срещу изродения Запад, започна масирана атака срещу градове в цялата страна в неделя вечерта, убивайки най-малко 11 и ранявайки десетки. В Харков петима пожарникари загинаха на мястото на удара, който властите нарекоха "двойно потупване".

Според украинските ВВС Русия е изстреляла 70 ракети и 611 дрона. Ракетите включват шест противокорабни ракети "Циркон", 34 балистични ракети и 30 крилати ракети. Крилатите и балистичните ракети са особено предизвикателство за Украйна за сваляне.

В столицата бяха ударени няколко религиозни и културни обекта: сред тях Музеят на изкуствата Мистецки арсенал, един от най-големите културни комплекси в Украйна, който наскоро проведе международен фестивал на книгата, и националното филмово студио Александър Довженко, което гъмжи от хиляди гости на един от първите музикални фестивали в Киев през лятото часове по-рано.

Най-голямата и най-стара колекция от филмови и театрални костюми в страната беше унищожена при пожар, причинен от удара в студиото.

"Унищожаването на културни обекти е опит да се удари паметта, историята и идентичността на украинския народ", заяви министърът на културата на Украйна Тетяна Бережна.

Най-свещеното място в Украйна

От всички обекти, засегнати от войната на Русия в Украйна, малцина имат толкова историческа, духовна и символична стойност, колкото Киево-Печерския манастир на пещерите, който е основан през 11 век. В понеделник, докато богомолците пееха пред портите на манастира, шумът от машини се чуваше от покрива на катедралата, премахвайки овъглената дървесина.

⛪️ Кадры Успенского собора Киево-Печерской лавры после ночной российской атаки По словам гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, в результате удара дронов повреждения получила верхняя часть здания. Религиозные реликвии и музейные… pic.twitter.com/uaiucOUil6 — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) June 15, 2026

Президентът Зеленски нарече удара "едно от най-големите руски престъпления срещу християнската култура досега". При посещение в манастира той каза, че е предложил среща с президента Путин на Г-7, за да се сложи край на войната. Европа и САЩ са се съгласили на такъв формат. Москва обаче "за пореден път демонстрира, че не е готова да говори за това".

Във вечерното си обръщение Зеленски добави, че е обсъдил с президента Тръмп перспективата САЩ да бъдат домакини на разговори с руския лидер, "във формат, в който Путин трудно би могъл да откаже".

Видимо изнервен, украинският президент разговаряше с журналисти вътре в сградата. Попитан от медиите какво ще каже на Путин след нападението над свещеното място, той се закани:

"Ще кажем повече."

Зеленский прибыл в Киево-Печерскую лавру, которую атаковала РФ.

"Мы ещё скажем". Так Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, что бы он сказал Путину после атаки по Лавре.

Министр МВД Клименко вместе с сотрудниками заповедника, священниками и 🚔 спасал иконы и артефакты. pic.twitter.com/YgYXZCXoj2 — ARSEN (@Ars7513) June 15, 2026

В кабинета си в стара варосана сграда срещу катедралата, Максим Остапенко, директор на Националния резерват Киево-Печерска лавра, каза:

"Няколко души видяха траекторията на полета на този дрон и всички те отбелязват, че това не е резултат от сваляне на дрон, а е било напълно умишлено. Права, ясна траектория, насочена директно към олтарната част на катедралата... искаха да нанесат максимални щети."

Путин често е цитирал религиозно оправдание за войната, а лидерът на Московската патриаршия Кирил е заявил подкрепата си за мисия за обединяване на "Света Рус".

"Лаврата е част от нашата идентичност, но ние я считаме и за част от руската война срещу нашата идентичност. Иронията или трагедията е, че Русия вярва, че е част от собствената си идентичност", казва Кирил Ховорун, украински вселенски свещеник и академик, живеещ в Киев, който някога е бил съветник на Кирил. "Вчера, неделя... руската църква почете всички "руски светци". Този списък със светци, които те честват, включва основателите на Лаврата, Свети Антоний и Теодосий. В рамките на часове руската държава удари манастира, не знам дали да го нарека ирония или трагедия, това е абсурдно."

Въпреки че руски служители се опитаха да обвинят за удара ракета, произведена на запад, Говорун смята, че мнозина в Руската православна църква, с които е работил, биха подкрепили атаката.

"Те разглеждат тази война в месиански термини. Те вярват, че това е наказание за украинския народ. Те вярват, че са инструменти в ръцете на Бог, за да накажат украинците за тяхното отстъпничество, за тяхното предателство към това, което смятат за руския свят, своята цивилизация. Въпреки че Кирил не винаги го казва официално, вярвам, че и той мисли именно по този начин", обяснява той.

Манастирът се е възраждал от пепелта няколко пъти през вековете

През 1941 г. катедралата "Успение Богородично" в центъра на комплекса е взривена. СССР обвинява нацистите, но изследвания на Украйна показват, че зад взрива стои съветската служба за сигурност НКВД. Катедралата е напълно възстановена едва през 2000 г.

От 90-те години на миналия век доскоро богослужението в манастира се е провеждало от Украинската православна църква, клон на Московската патриаршия.

Украинските служби за сигурност обвиниха няколко духовници в сътрудничество с Русия. През 2023 г. правителството прекрати договора за наем и ръководената от Киев Православна църква на Украйна пое манастира.