Всяка империя в крайна сметка попада в капана на собствената си митология. Русия е изградена върху своеобразна комбинация от свети реликви, имперска носталгия и безкрайни лекции за "традиционни ценности“. Проблемът е, че реалността непрекъснато прекъсва представлението.

През 2022 г. пропагандистката на Кремъл Маргарита Симонян заявява, че Русия никога няма да бомбардира Киев, защото "нашата светиня е там“. Изводът е, че за разлика от всички останали, Русия притежава някакво специално благоговение към вярата, историята и свещените места.

Четири години по-късно обаче Русия нанася удари по Киево-Печерската лавра, емблематичен манастир от 11-ти век, който е един от най-големите християнски обекти в света. А снимките, идващи от Киев рано сутринта на 15 юни, разказват съвсем различна история.

Повреденият покрив на Лаврата разказва историята на съвременна Русия по-добре от хиляди речи за вярата, цивилизацията или "духовните ценности“.

Религията като инструмент

Проблемът с руската пропаганда е, че тя често е не просто нечестна, а и конфесионална. Тя ви казва точно това, в което Русия иска светът да повярва, защото реалността обикновено е обратната.

В продължение на години Кремъл се опитва да представи войната си срещу Украйна като защита на самото християнство. Руските чиновници, пропагандатори и църковни лидери многократно са изобразявали Украйна като враждебна към православието, враждебна към вярващите, дори враждебна към Бога.

И все пак, където и да се установи руската окупация, християнството, което твърди, че защитава, го няма никъде.

Украинските свещеници са разпитвани, задържани или принуждавани да бягат. Религиозните общности, които отказват да се подчинят на руския контрол, са изправени пред сплашване и преследване. Църквите се превръщат в инструменти на окупацията.

Това винаги е било определящата характеристика на авторитарните системи, особено в Русия. Единствената религия, в която вярват, е тази, в която Бог се отчита пред държавата.

Проповядване на християнство, но всъщност бомбардира

В съвременна Русия православието е политически инструмент, инструмент за легитимност или друг клон на държавната власт, обвит в свещен език, пише The Kyiv independent.

Важното не е запазването на светите места, а запазването на контрола. Русия изнася лекции на света за християнството, докато бомбардира църкви. Говори за "защита на православието“, докато преследва украински свещеници в окупираните територии.

Обвинява Украйна, че води война срещу вярата, докато превръща манастири, катедрали и места за поклонение в цели или инструменти на окупация. Обгръща се с икони и тамян, докато изпраща ракети в градове, където хората спят. Може би затова митологията се е оказала толкова издръжлива.

Години наред ни се разказва за "мистериозната руска душа“, за нейната "уникална духовност“, нейната "преданост към традицията“, нейните известни "скрепи“ – онези привидно свещени връзки на вярата, семейството и цивилизацията, които отличават Русия от "декадентския Запад“.

Идеята за уникално духовна Русия отдавна се радва на забележителна популярност в чужбина. Западните академици я романтизираха, докато журналистите я повтаряха, а политиците ѝ се отдаваха. Поколения бяха учени да виждат Русия не просто като страна, а като цивилизация, притежаваща някаква по-дълбока мъдрост, недостъпна за обикновените народи.

В резултат на това мнозина на Запад станаха жертва на своеобразен двоен стандарт.

Действия, които другаде биха били разпознати като империализъм, се превърнаха в "съображения за сигурност“. Актовете на агресия се превърнаха в "исторически оплаквания“. Откритите заплахи станаха доказателство за наранена гордост. Отново и отново митологията смекчаваше реалности, които би трябвало да са очевидни.

Украйна плаща цената

Украйна е платила и продължава да плаща цената за тези илюзии.

Всяка империя в крайна сметка достига до точката, в която вече не може да поддържа дистанцията между своята митология и своето поведение. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-трудно става да се съчетае самопредставата на Русия с доказателствата, натрупващи се в цяла Украйна.

В действителност, всяка година от тази война (и много преди нея, за тези, които желаят да видят) разкрива, че тези "скрепи“ са малко повече от декоративна опаковка около имперското насилие.

Цивилизация, уверена в своите ценности, не е нужно да заличава културата на друга нация.

Хора, сигурни във вярата си, не е нужно да разрушават църкви, да преследват духовенство или да измислят митове за религиозно преследване, за да оправдаят инвазията.

И държава, която искрено вярва, че едно място е свято, в крайна сметка не го бомбардира.

Щетите по Печерската лавра са крах на собствения наратив на Русия. Светът трябва да спре да приема сериозно проповедите на Русия. Доказателствата падат от небето от години.